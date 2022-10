“Manita” della Spal al Cosenza, rossoblù sempre più in crisi

il match

ROMA La cura di Daniele De Rossi comincia a dare i propri frutti a Ferrara e a farne le spese è un Cosenza sempre in più in crisi, con Dionigi in bilico. La Spal che in nove partite aveva segnato 10 reti, in un solo match ne realizza ben 5 ai rossoblù, in una partita della 10/a giornata d’andata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Paolo Mazza. I gol: nel primo tempo Moncini al 10′ e Dickmann al 22′; nel secondo tempo autogol di Panico al 3′, Maistro al 12′ e Peda al 28′.