Tragedia a Crotone, il comandante provinciale dei carabinieri Mambor muore in un’immersione a mare

lutto nell’arma

CROTONE Tragedia a mare a Crotone. Nella tarda serata di oggi ha perso la vita il comandante provinciale dei carabinieri di Crotone, Gabriele Mambor di 49 anni. Originario di Roma il tenente colonnello era arrivato a Crotone nel 2017. Appassionato di pesca subacquea questo pomeriggio si era tuffato nello specchio di mare antistante il cimitero della città pitagorica. Non era la prima volta che si tuffava in quel tratto di mare, che conosceva molto bene. Non si conoscono ancora le cause della morte, sono in corso gli accertamenti. A nulla sono servite le attività dei medici del 118, interventi sul posto. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’uomo era già morto quando è stato portato a riva. Sul posto sono intervenuti tutti i massimi rappresentanti delle forze dell’ordine. Il tenente colonnello era molti stimato per la sua serietà professionale.