Umidità in casa: quale aiuto dal ricircolo dell’aria?

i consigli

I problemi di umidità in casa sono molto comuni e possono portare alla formazione di muffa, macchie scure sui muri e cattivo odore.

Entro un certo limite, l’umidità concorre a rendere l’aria all’interno dell’abitazione più confortevole. Quando però la soglia massima viene superata, ecco che diventa necessario correre ai ripari. È molto importante agire il prima possibile ed eventualmente prendere qualche accorgimento per evitare che l’aria, troppo umida, diventi anche poco salubre.

Ridurre l’umidità con il ricircolo dell’aria

Per ridurre l’umidità all’interno dell’abitazione è importante innanzitutto provvedere al corretto ricircolo dell’aria, innanzitutto attuando una serie di accorgimenti utili. È importante, infatti, tenere aperte le finestre quotidianamente per lassi di tempo adeguati, così come accertarsi di mantenere la temperatura dell’ambiente non troppo elevata: in genere, il consiglio è quello di non andare oltre i 21° C.

In aggiunta, è possibile affidarsi a ditte specializzate, come per esempio Murprotec, e richiedere l’installazione di appositi impianti pensati per il ricircolo d’aria in casa, così da prevenire o risolvere in modo definitivo ogni problema legato alla presenza eccessiva di umidità.

Dopo un sopralluogo, gli esperti del settore stabiliranno i tipi di interventi da mettere in atto e, se sarà necessario, provvederanno all’installazione di un sistema centralizzato di ricircolo per favorire il ricambio dell’aria all’interno dell’appartamento.

Come funzionano i sistemi di ricircolo dell’aria

I sistemi di ricircolo sono dei dispositivi di ventilazione che garantiscono il filtraggio, il ricambio e la pulizia dell’aria nelle abitazioni private e negli uffici. Nota con l’acronimo di vmc, la ventilazione meccanica controllata permette di gestire l’aria presente all’interno di un edificio, tenendone sotto controllo l’umidità, la temperatura e il livello di polveri sottili e altre sostanze inquinanti.

A seconda delle esigenze, l’aria può essere introdotta nell’abitazione attraverso delle bocchette oppure estratta e convogliata all’esterno, per un ricambio continuo che garantisce la salubrità dell’ambiente e impedisce la formazione di muffe.

Perché il ricircolo dell’aria aiuta in caso di ambiente molto umido

Gli ambienti molto umidi favoriscono la proliferazione di spore, germi e batteri; per far sì che l’aria di un ambiente chiuso torni ad essere salubre, è molto importante cambiarla con una certa regolarità.

A causa dell’alta concentrazione di sostanze inquinanti, si tende spesso a tenere porte e finestre chiuse per molte ore; in inverno questa pratica viene messa in atto anche per mantenere il calore all’interno degli ambienti. Così facendo, si aumentano però le sostanze dannose e inquinanti presenti nell’aria.

Il ricircolo dell’aria è dunque fondamentale per eliminare spore, germi e batteri che tendono a proliferare all’interno degli ambienti chiusi e umidi, garantendo un ambiente più piacevole in cui trascorrere le ore del giorno o della notte. Far circolare l’aria permette inoltre di eliminare l’eccesso di umidità.

Umidità in casa: come capire quando è troppo elevata

Affinché l’aria all’interno dell’abitazione sia gradevole, è necessario che mantenga un livello di umidità non superiore al 60%: entro tale soglia l’ambiente risulta confortevole e non si corre il rischio di veder comparire muffe sui muri.

Quando il tasso di umidità sale oltre tale soglia, è necessario rivolgersi a dei professionisti per capire quale sia la causa del problema. Oltre al ricircolo che, come visto, se effettuato attraverso dispositivi di ventilazione, garantisce un’aria non solo meno umida, ma anche perfettamente purificata, può essere necessario ricorrere ad altre soluzioni di tipo professionale.

Gli esperti, dopo un sopralluogo, potranno stabilire se il problema deriva dal riciclo dell’aria, da condensa oppure se è causato da umidità di risalita; in base ai risultati ottenuti, stabiliranno un piano di intervento che potrà includere varie soluzioni, compresa l’installazione di un dispositivo di ventilazione controllata.