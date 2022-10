Trattore si ribalta nel Catanzarese, un ferito grave

l’incidente

CATANZARO Un uomo di 42 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Catanzaro dopo un incidente avvenuto questa mattina a Marcedusa, piccolo centro in provincia di Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un trattore agricolo con un rimorchio carico di un altro mezzo cingolato. Per cause in corso di accertamento, l’automezzo si è improvvisamente ribaltato, schiacciando il malcapitato. Sul posto è giunto in poco tempo l’elisoccorso del 118 partito da Lamezia Terme con a bordo l’equipaggio guidato dal medico Giovanni Cosco. Il ferito, in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale di Catanzaro. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle cause dell’incidente.