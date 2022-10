Floris racconta il suo “esordio”: «Facevo l’animatore in un club vacanze in Calabria»

la curiosità

ROMA «Facevo l’animatore in un club vacanze in Calabria, ero un jolly: il benvenuto a colazione alle 5.30 di mattina e l’animatore per i giochi in spiaggia il pomeriggio, sarà stato il 1991 e con me c’era il regista Paolo Genovese, con cui eravamo amici da bambini». Giovanni Floris, giornalista e conduttore tra i più noti, oggi è stato ospite in studio di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, dove, politica a parte, ha raccontato aspetti meno noti di sé, tra i quali il suo primo lavoro. Successivamente, rivela il giornalista, quando aveva deciso di intraprendere la professione ha cercato di contattare anche Enrico Mentana per chiedergli di lavorare con lui. «Trovai il numero nell’agenda di uno dei nostri professori della scuola di giornalismo di Perugia e lo chiamai. Ai tempi saremmo dovuti entrare in Rai ma non ci stavano assumendo e quindi decisi di chiamarlo». E cosa gli disse? «Gli raccontai la situazione e lui mi rispose: non vi prende la Rai vi devo prendere io? In effetti aveva ragione….». E non la prese. «Mi disse di mandargli comunque il curriculum ma poi non se ne fece nulla…». Si dice che lei pretenda un divano in ogni sua redazione. E’ vero? «Certo, e infatti è stata la prima cosa che ho comprato quando ho lasciato la redazione Ballarò e sono passato a diMartedì». Lo utilizza per farsi il classico pisolino? «Si, sempre dopo pranzo, 25 minuti o poco più». Nella sua trasmissione spesso gli ospiti superano la decina anche in contemporanea. Qual è il suo “record” in questo senso? «Diciotto, tra ospiti in studio ed in collegamento». Lei conduce talk show da circa 20 anni. Non si è stufato? «Io no, spero neanche gli altri». E cosa le piacerebbe fare se avesse tempo a disposizione? «L’allenatore di calcio, iniziando dai più piccoli per arrivare in serie A. Appena smetto di fare i talk – ha scherzato il conduttore a ‘Un Giorno da Pecora’ – mi iscrivo al corso di Coverciano».