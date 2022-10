Il ministro Crosetto: «Meloni disegna un orizzonte di 10 anni con un discorso serio»

dal nazionale

ROMA «Per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglio che disegna un orizzonte di 10 anni con un discorso serio, di alto livello. Ha fatto un atto di coraggio, serietà e lungimiranza, senza pensare se sarà rieletta, ma pensando a fare le cose giuste per il Paese anche se all’inizio forse non tutte saranno comprese». A parlare è Guido Crosetto, ministro della Difesa e cofondatore di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Corriere della Sera. «Non dobbiamo necessariamente bloccare tutte le cose che Draghi ha fatto. Quelle buone devono essere portate avanti e quelle che non sono state condivise possono essere lasciate cadere». Sulla solidità della coalizione di centrodestra: «La maggioranza è totalmente compatta anche nelle posizioni di politica internazionale» e «Giorgia Meloni ha troppo rispetto per il Parlamento da non voler coinvolgere tutti. Ha un’idea, ma la sua proposta è aperta. Il punto di partenza è il semi-presidenzialismo alla francese, come la proposta che fece il centrosinistra a suo tempo. È lì che si vuole arrivare».