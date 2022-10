Siglato un protocollo d’intesa tra l’Asp e la Prefettura di Cosenza

l’accordo

COSENZA Il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, e il Commissario dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, hanno siglato l’accordo per l’espletamento dei “Colloqui Motivazionali” in relazione alle condotte di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope per fini personali, che integrano illeciti di carattere amministrativo.

Considerato che per i citati colloqui non può essere impiegato personale diverso dall’assistente sociale, figura, allo stato, non presente nell’organico della Prefettura di Cosenza, al fine di evitare il rischio di blocco delle relative attività afferenti ai colloqui motivazionali, l’Asp di Cosenza fornirà specifica figura professionale di comprovata esperienza ed idoneità a supporto dell’attività della Prefettura.

L’Azienda Sanitaria locale, provvederà a fornire proprio personale di comprovata esperienza ed idoneità, atto all’espletamento dei “colloqui motivazionali” delle persone segnalate. Si tratta di un significativo passo in avanti nell’ottica di collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e l’Organo periferico del Ministero dell’Interno che svolge funzioni di rappresentanza del Governo sul territorio della nostra provincia.