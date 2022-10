Rogo di Catanzaro, i vigili del fuoco si difendono: «Arrivati in otto minuti sul posto»

La tragedia

CATANZARO «I tabulati parlano chiaro: le nostre squadre di soccorso sono arrivate sul posto in 8 minuti». Non ha titubanze un alto funzionario regionale dei Vigili del fuoco di Catanzaro a rispondere a LaPresse dopo le polemiche innescate alla fine dei funerali dalla nonna dei tre giovani morti nel rogo di sabato in una palazzina popolare della città. «La chiamata di soccorso è giunta all’una e 8 minuti, le squadre sono uscite all’una e 11 giungendo sul posto all’1.19. Abbiamo consegnato i tabulati ai carabinieri e non c’è altro da aggiungere. Solo tanto dolore».