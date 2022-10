il caso

«Dopo anni di rimpalli da parte del comune, i contadini e le contadine lasciati/e senza uno spazio e senza una programmazione, risultano esser stati/e completamente privati/e della possibilità di lavorare dignitosamente in questi tempi duri fatti di guerra, caro vita, caro energia, per colpa delle pratiche di invisibilizzazione messe in pratica dalla giunta comunale, molte persone rischiano di non poter lavorare dopo aver fatto enormi sacrifici nei campi». E’ quanto denuncia in una nota il sindaco Usb- confederazione provinciale Cosenza. Questa mattina, lavoratrici e lavoratori si sono ritrovati in Via Asmara dove «il mercato si sta svolgendo regolarmente».

Il sindacato, insieme ad una delegazione di lavoratrici e lavoratori, ha incontrato ieri in Comune l’assessore Massimiliano Battaglia. Il responsabile della delega del Commercio e delle Attività Produttive ha proposto una serie di soluzioni, definite però «irricevibili» da parte dell’organizzazione sindacale. Contadine e contadini chiedono di poter vendere i loro prodotti a km 0 in uno spazio «dignitoso». (f.b.)