la dedica

CATANZARO Nella giornata di lutto cittadino in memoria delle vittime dell’incendio di via Caduti 16 Marzo 78, Mattia Carlo, Aldo Pio e Saverio Corasoniti, il personale del Comando dei vigili del fuoco di Catanzaro ha osservato un momento di raccoglimento. Che è coinciso anche con il ritrovamento dei corpi dei due piloti del velivolo Canadair 28 della flotta nazionale dei vigili del fuoco partito dalla base di Lamezia Terme e precipitato durante le operazioni antincendio in provincia di Catania, Comandante Pilota Matteo Pozzoli e Copilota Roberto Mazzone.