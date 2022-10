E anche Mulè fa quadrato: «Un “no” a Mangialavori? Saremmo all’anno zero della politica»

La dichiarazione

ROMA «Saremmo all’anno zero della politica se nella scelta dei sottosegretari dovesse esserci un problema, addirittura, come riportano alcuni giornali, un veto o un “no”, nei confronti dell’onorevole Giuseppe Mangialavori, che non è stato né condannato, né imputato, né indagato, né raggiunto da alcun avviso di garanzia per vicende legata a fatti di ‘ndrangheta o altro». Lo dichiara il vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulè, rispondendo a “Il caffè della domenica”, in onda su Radio24. «Mangialavori – prosegue – è uno straordinario professionista, un medico, un senologo che e’ alla seconda legislatura e non è mai stato sfiorato da sospetti. C’è solo una dichiarazione di un pentito che risale a cinque anni fa, ritrattata e corretta nel tempo. Questo non può e non deve essere sufficiente a far dire un “no” nei suoi confronti, perché allora alzerei le mani e dichiarerei la sconfitta del fronte garantista».

«Se ci si fermasse davanti a una chiacchiera di un pentito senza alcun seguito giudiziario – insiste – vorrebbe dire che siamo messi davvero male. Non voglio credere né che ci sia un veto su Mangialavori, né che eventualmente non rientri fra i sottosegretari».