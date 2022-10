Reggio Calabria, è scontro sul servizio di raccolta rifiuti. «Ennesimo fallimento politico» – VIDEO

LA POLEMICA

REGGIO CALABRIA Scontri su scontri a Reggio Calabria tra l’Amministrazione comunale e i consiglieri di centrodestra. Questa volta l’opposizione alza la voce sulla vicenda che vede al centro il servizio di affidamento raccolta e smaltimento rifiuti che a loro avviso sarebbe «ancora nel limbo mentre i cittadini pagano lautamente questo disastro amministrativo». Nel mirino, la Giunta attualmente guidata da Paolo Brunetti, sindaco facente funzioni in sostituzione di Giuseppe Falcomatà, sospeso a seguito della condanna in primo grado per abuso d’ufficio nell’ambito del processo “Miramare”. Sulla questione rifiuti i consiglieri comunali di centrodestra hanno convocato una conferenza stampa davanti Palazzo San Giorgio. Presenti Massimo Ripepi, Federico Milia, Antonino Maiolino, Demetrio Marino, Guido Rulli, e Mario Cardia.

La vicenda

A distanza di più di un anno dall’espletamento della gara – il provvedimento di aggiudicazione della gara a Teknoservice impugnato da Ecologia Oggi risale al 20 agosto 2021 – il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Calabria con la quale i giudici amministrativi, nel dicembre del 2021, avevano aggiudicato la gara per l’appalto della raccolta dei rifiuti urbani della città di Reggio Calabria ad Ecologia Oggi spa annullando l’aggiudicazione in favore di Teknoservice srl. All’origine della vicenda vi era la contestazione, da parte di Ecologia Oggi, della valutazione sia dei requisiti di ammissione alla gara di Teknoservice, sia dell’offerta presentata dalla stessa. Il Tar aveva accolto le rimostranze di Ecologia Oggi e dichiarato quest’ultima, testualmente, «aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria». La sentenza è stata ora confermata dal Consiglio di Stato con rigetto degli appelli proposti sia dalla Città di Reggio Calabria che da Teknoservice.

Il centrodestra all’attacco: «Amministrazione disastrosa»

Durissimi sul tema i consiglieri di opposizione che hanno definito la spinosa questione l’«ennesimo fallimento politico di Falcomatà». «Siamo fuori dal palazzo perché non ci hanno dato l’autorizzazione a fare la conferenza stampa dentro perché l’amministrazione non ha i soldi per pagare qualche ora di straordinario ai dipendenti che dovrebbero aprire i locali di palazzo San Giorgio», ha tuonato l’esponente di Coraggio Italia e presidente della Commissione controllo e garanzia Massimo Ripepi, che ha sottolineato: «Di contro invece questa disastrosa amministrazione ha i soldi per pagare trentamila euro a tre super commissari che, dopo avere intascato i compensi, oggi vengono “bocciati” dal Consiglio di Stato che addirittura deve spiegare alla super commissione come rivalutare in modo corretto i requisiti e le proposte dei partecipanti al bando per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti». Per i consiglieri di centrodestra «qualsiasi cosa faccia questa amministrazione non si riesce mai a concludere nulla, anche quando sono loro a scegliere una Commissione esterna». «Adesso il comune – ha concluso Ripepi – sempre con i soldi dei cittadini deve pagare circa ventiseimila euro di compenso legale all’avvocato che curerà il ricorso. A data da destinarsi quindi l’affidamento definitivo del servizio più importante per un Comune». (m. r.)