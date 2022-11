Sisma al largo del Tirreno cosentino

L’evento tellurico

SCALEA Una potente scossa tellurica si è registrata nella serata di lunedì al largo delle coste del Nord Tirreno cosentino. Il terremoto di magnitudo 5.1 è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv di Roma ad una profondità di 286 km tra Scalea e Praia a Mare. A 78 km a nord-ovest di Cosenza e 88 km a sud di Potenza: Due le scosse registrate una alle 21,42, la seconda, più forte, alle 22,42. Quest’ultima è stata avvertita dalla popolazione che risiede in diverse località della Calabria ma anche in Basilicata.

Al momento non sarebbero arrivate richieste di soccorso né segnalazione di danni alla sala operativa dei vigili del fuoco