Ferrara (Unindustria): «Ferro e Tripodi rappresenteranno al meglio la Calabria»

il nuovo governo

CATANZARO «Ho appreso con grande soddisfazione la nomina a Sottosegretario, all’Interno di Wanda Ferro ed agli Esteri di Maria Tripodi. Insieme agli organismi direttivi, formulo le più fervide congratulazioni, unitamente agli auguri di buon lavoro». Lo afferma, in una nota, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara. «Sono convinto – aggiunge – che entrambe sapranno ben operare in un momento così difficile per l’intero Paese, rappresentando al meglio le esigenze del territorio calabrese».

«Per quanto riguarda, in particolare, la nomina di Wanda Ferro – dice ancora il presidente Ferrara – si tratta di un meritato riconoscimento alla sua carriera, alla sua coerenza ed al suo impegno politico. Wanda Ferro ha da sempre tutelato e rappresentato al meglio gli interessi peculiari della nostra regione. Sono certo che, grazie alle sue doti umane, alla sua perseveranza, alla sua intraprendenza e al suo impegno per la legalità, saprà assolvere egregiamente il delicato compito che le è stato affidato».