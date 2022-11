Mangialavori: «Ferito dalle accuse, su di me neanche una multa non pagata»

il caso

ROMA «Hanno scritto di me di tutto e di più. Hanno cercato di farmi apparire agli occhi dell’opinione pubblica quello che non sono e che non sarò mai». Giuseppe Mangialavori, indicato da Forza Italia per un posto di sottosegretario alle Infrastrutture, sulle pagine del Corriere della Sera torna sulla sua mancata nomina. «Di tutte le cose che sono successe questa è quella che mi è dispiaciuta meno – ha detto al quotidiano diretto da Luciano Fontana – anno scritto di me di tutto e di più. Hanno cercato di farmi apparire agli occhi dell’opinione pubblica quello che non sono e che non sarò mai».

«A voler guardare tutto ciò che mi riguarda non si trova neanche una multa non pagata», ha spiegato Mangialavori, il cui nome è citato in due indagini contro la ‘ndrangheta ma non è indagato, sottolineando come gli articoli su di lui e su questa vicenda siano «venuti fuori due giorni prima della mia probabile nomina». Mangialavori spiega che di ciò che è stato scritto «non c’è una sola parola che si possa posare su un minimo di fondamento». E invita ad andare «a vedere gli atti processuali e anche altro». Infine spiega di non aver provato disagio dopo il gran trambusto degli ultimi giorni e si dice «tranquillissimo. La mia è una terra difficilissima ma io ho la coscienza specchiata. Basta vedere cosa è successo qui negli ultimi anni. Nella mia provincia ci sono stati sei-settecento arresti per ’ndrangheta. Io nemmeno un avviso di garanzia. Voglio continuare così, e cercherò di fare di tutto per far avere benefici alla mia Calabria».