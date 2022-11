Stanchi e senza stipendio, nuovo Sos al Sant’Anna di Catanzaro: dipendenti minacciano di lanciarsi dal tetto

l’allarme

CATANZARO Un gruppo di dipendenti del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, struttura sanitaria privata all’avanguardia nella cura delle patologie cardiovascolari, è salito sul tetto della clinica lamentando il mancato pagamento di sei stipendi e minacciando di lanciarsi nel vuoto. I dipendenti hanno esposto anche due striscioni nei quali compaiono le scritte “Ci avete rubato la dignità” e “vogliamo essere pagati”. Sul tetto anche il direttore sanitario della clinica privata, Cesare Pasqua. Il Sant’Anna, dopo una fase in cui la situazione sembrava tornata alla normalità, è di nuovo in crisi finanziaria e ha sospeso le attività ormai da diverse settimane per mancanza di personale. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco per controllare la situazione ed evitare il degenerare della protesta.