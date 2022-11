Campanella: «Stimo Marziale ma il libro di Malena non è un problema per i nostri ragazzi»

il caso

COSENZA «Ho stima per Antonio Marziale che è un eccellente garante per l’infanzia ma non credo che i problemi dei minori siano rappresentati dalla presentazione dell’autobiografia di una pornostar». Lo afferma in una nota il giornalista Mario Campanella, presidente dell’associazione Peter Pan contro la pedofilia.

«Antonio sa benissimo che i minori, anche in Calabria – dice Campanella – sono devastati da alcol e droga. Ieri sera a Rende una ragazzina di 15 anni è stata soccorsa in coma etilico. Ci sono casi di tredicenni che consumano cocaina e nella mia precedente esperienza di dirigente comunale a Cosenza – continua Campanella – li ho toccati con mano, così come ancora ci sono casi di abusi sessuali in danno dei minori e sul punto la consigliere regionale Luciana de Francesco ha preparato un ottimo disegno di legge. Lasciamo che la signora Malena presenti il suo libro che, certamente, non sarà un capolavoro – conclude Campanella – ma che è innocuo per i nostri ragazzi».