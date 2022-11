Falsi testamenti, torna in libertà l’avvocato Elio Bruno

la decisione

CATANZARO Torna in libertà l’avvocato Elio Raffaele Bruno, noto penalista di Catanzaro finito agli arresti domiciliari nella più vasta operazione e riguardante un presunto giro di testamenti falsi.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, all’esito della discussione e della camera di consiglio, accogliendo la richiesta degli avvocati Luigi Falcone e Francesco Iacopino, ha annullato la misura cautelare personale disposta dal gip di Catanzaro nei confronti dell’avvocato Elio Raffaele Bruno. Ancora, ha disposto la revoca del sequestro preventivo disposto per oltre un milione e duecentomila euro anche ai danni del predetto avvocato.

Il legale fin da subito aveva protestato la propria innocenza, rispondendo per due ore, nel corso del lungo interrogatorio di garanzia, a tutte le domande rivoltegli dal gip a dal pm. Oggi la decisone del Tribunale che restituisce in pieno la libertà al citato professionista.