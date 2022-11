Cosenza, nessuna soluzione per contadine e contadini “sfrattati”. Oggi mercato in via Asmara

il caso

COSENZA Non si ferma la protesta dei contadini e delle contadine a Cosenza. Ieri la manifestazione è continuata in piazza dei Bruzi, conclusasi con un ulteriore incontro con l’assessore al commercio e alle attività produttive del Comune, Massimiliano Battaglia. Sono state proposte due aree temporanee da parte dei produttori, per permettere lo svolgimento del mercato in attesa che venga individuata una soluzione definitiva di concerto ai contadini e alle contadine. Le due aree temporanee sono site sempre in via Asmara, una ricade nei pressi della scuola, l’altra è la strada parallela al luogo preposto per l’attività mercatale in origine, dove si è svolto il mercato lo scorso sabato.

Alle 12.30 si è tenuta una riunione tra il Comune e l’Asp di Cosenza per valutare le proposte sul tavolo ma l’incontro si è concluso con un nulla di fatto. Ragione per cui, questa mattina, contadine e contadini sono di nuovo presenti con i loro banchetti espositivi in via Asmara. (f.b.)