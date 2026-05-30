Sostegno alle imprese, Intiglietta: «La Calabria è un modello virtuoso, dimostra una capacità fuori dal comune»

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MILANO Una straordinaria vetrina internazionale, ma soprattutto un incontro meraviglioso tra mondi, culture, usi e costumi diversi. Al taglio del nastro di Artigiano in Fiera a Rho Milano, il mondo si incontra. Quindici, ad esempio, gli artigiani iraniani presenti nonostante la guerra e nonostante le difficoltà nel raggiungere l’Italia. Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Spa, società che organizza L’Artigiano in Fiera, interviene ai nostri microfoni a margine del taglio del nastro dell’inaugurazione dell’Anteprima d’Estate della manifestazione. «C’è una cosa che accomuna tutti, è questo desiderio di felicità. Gli artigiani si ritrovano e vivono con noi questa esperienza, il pubblico viene a incontrarli e rimane stupito delle loro originalità». Intiglietta nel discorso di apertura sottolinea la bontà del lavoro svolto dalla Regione Calabria e dall’assessore al turismo Giovanni Calabrese. «La Calabria è un modello, al quale tutti dovrebbero guardare, le istituzioni costruiscono i contesti migliori perché le imprese possano affermare loro stesse e il loro lavoro. La Regione, i suoi assessori, hanno capacità di interpretare e creare le condizioni migliori per lavorare e credo che la Calabria oggi insieme alla Lombardia abbia la leadership nel sostenere le proprie imprese. Non vorrei fare torto nessuno ma effettivamente la Calabria sta esprimendo una capacità fuori dal normale». (redazione@corrierecal.it)

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