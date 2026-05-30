Guerra ai narcos, gli Usa attaccano una barca nel Pacifico

Il raid

L’esercito statunitense ha condotto un attacco letale contro un’imbarcazione nel Pacifico orientale, uccidendo tre uomini, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. Si tratta del terzo raid mortale nell’ultima settimana, che porta ad almeno 198 il numero complessivo delle vittime – secondo un conteggio dell’Afp – da quando l’amministrazione Trump ha avviato la sua offensiva a settembre. Il filmato dell’attacco mostra un’imbarcazione ferma in mare aperto colpita da una violenta esplosione. Le immagini si spostano poi su un primo piano del relitto in fiamme, mentre affonda. L’esercito statunitense ha lanciato l’operazione “Southern Spear” all’inizio di settembre, con il presidente Donald Trump che insiste sul fatto che gli Stati Uniti siano in guerra contro i cartelli della droga attivi in America Latina.