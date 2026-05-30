Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
L’episodio
Cosenza, violento impatto nel cuore della notte: danneggiate sei auto in sosta – FOTO
Si stanno rimuovendo le macchine parcheggiate su via Caloprese all’angolo con piazza Loreto. Dubbi sulla dinamica
Pubblicato il: 30/05/2026 – 9:08
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Un boato nel cuore della notte, sei auto danneggiate in pieno centro. Il soccorso stradale è intervenuto su via Caloprese, in pieno centro a Cosenza, per rimuovere sei auto parcheggiate davanti a un noto bar che sono state travolte, intorno all’1, da un mezzo di cui non è rimasta traccia. I primi rilievi della Polizia Provinciale ricostruiscono l’ora dell’impatto ma ancora non ci sono certezze sulla dinamica, di certo l’effetto domino sulle macchine parcheggiate – alcune anche di grandi dimensioni – sembra legato all’alta velocità con cui il mezzo, proveniente presumibilmente da via Misasi, viaggiava. Per alcuni dei proprietari delle auto coinvolte davvero una bruttissima sorpresa al risveglio. (euf)
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali