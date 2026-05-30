L’episodio

COSENZA Un boato nel cuore della notte, sei auto danneggiate in pieno centro. Il soccorso stradale è intervenuto su via Caloprese, in pieno centro a Cosenza, per rimuovere sei auto parcheggiate davanti a un noto bar che sono state travolte, intorno all’1, da un mezzo di cui non è rimasta traccia. I primi rilievi della Polizia Provinciale ricostruiscono l’ora dell’impatto ma ancora non ci sono certezze sulla dinamica, di certo l’effetto domino sulle macchine parcheggiate – alcune anche di grandi dimensioni – sembra legato all’alta velocità con cui il mezzo, proveniente presumibilmente da via Misasi, viaggiava. Per alcuni dei proprietari delle auto coinvolte davvero una bruttissima sorpresa al risveglio. (euf)