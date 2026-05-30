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Droga e armi, blitz della Polizia in tutta Italia: 1.335 arresti

Sequestrati circa 450 chili di stupefacenti, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche

Pubblicato il: 30/05/2026 – 8:59
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Droga e armi, blitz della Polizia in tutta Italia: 1.335 arresti
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Arrestate 1.335 persone, di cui 31 minorenni, e sequestrati circa 450 chili di sostanze stupefacenti, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. È il bilancio di un’operazione ad alto impatto investigativo condotta a livello nazionale dalla Polizia di Stato e finalizzata al contrasto dello spaccio di droga e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone ritenute più sensibili, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza, anche tra minori. I controlli si sono concentrati in particolare nei quartieri cittadini e nelle vicinanze dei locali notturni, aree dove si registra un maggiore consumo di sostanze stupefacenti.

L’operazione

L’operazione è stata condotta dagli investigatori delle Squadre mobili, coordinati dal Servizio centrale operativo. Coinvolti anche gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine e altri uffici delle Questure. Oltre agli arresti, l’attività investigativa ha portato a 2.358 denunce a piede libero, tra cui 142 nei confronti di minorenni.

I sequestri

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 48 chili di cocaina, 379 chili di cannabinoidi e 7 chili di eroina. Per quanto riguarda le armi da fuoco, tra il materiale finito sotto sequestro figurano anche un fucile d’assalto e diverse armi da guerra. Trovati inoltre un giubbotto antiproiettile e numerose munizioni. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile. Sotto sequestro sono finiti taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Nel complesso, durante l’operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. (redazione@corrierecal.it)

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