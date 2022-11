Start Cup Calabria 2022: vince il progetto di Turbina eolica innovativa

la competizione

COSENZA Proclamati, durante la finale svoltasi giovedì 3 novembre a Cosenza nella Galleria Nazionale, i vincitori della XIV edizione della Start Cup Calabria, la business plan competition accademica promossa dall’Università della Calabria insieme all’ateneo catanzarese Magna Græcia, all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e alla Regione Calabria, attraverso FinCalabra.

Il podio della Start Cup Calabria

Il primo classificato è il team che ha presentato una turbina eolica di nuova concezione ad alte prestazioni, mentre il secondo posto è stato conquistato da GreenP2E che intende produrre dispositivi elettrici con materiali di scarto. Al terzo posto Nanobeo, il cui progetto consiste nell’utilizzo dell’olio di bergamotto per il trattamento della demenza severa. A Nanobeo anche il premio speciale conferito da Entopan, l’incubatore, acceleratore e hub di open innovation calabrese.

Il premio speciale

Il Premio speciale delle associazioni Sedicimedia e Fly University Project è andato a Weitergo, la piattaforma che fa incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore dell’industria alberghiera. Grazie al premio, il team di Weitergo potrà partecipare a incontri con investitori che si svolgeranno nel mese di gennaio prossimo a Tel Aviv.

A valutare i team in gara una giuria di esperti composta da: Anna Amati, partner di EUREKA! Venture SGR Spa; Luigi Barberio, CEO Destinazioni Innovative; Salvatore Bruno, giornalista La C news 24; Gianluca Chiarella, Senior Business Developer Area Sviluppo Mercato e Servizi di Inivitalia; Marta Ferrari, Presidente di Sedicimedia; Alexander Fiumara, Project Manager di Fly University Project; Menotti Lucchetta, Dirigente Settore Imprenditoria e Innovazione Regione Calabria; Lucia Moretti, CEO Talent Garden Cosenza; Giuseppe Naccarato, Amministratore Unico Altrama Italia; Giorgio Scarpelli, Chief Tecnology & Innovation Officer di NTTDATA.

I tre team vincitori della Start Cup Calabria, oltre ad ottenere un premio in denaro, sfideranno i vincitori delle altre competizioni regionali al PNI, il Premio Nazionale per l’Innovazione, che quest’anno si svolgerà a L’Aquila nei giorni 1 e 2 dicembre.