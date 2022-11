Catanzaro, domenica di dolore: scompare Franco Lacava

l’addio

CATANZARO Catanzaro in lutto per l’improvvisa scomparsa di Franco Lacava, stimatissimo commercialista e già consigliere comunale, e da ultimo presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune: Lacava aveva 76 anni. Domani i funerali nella chiesa del suo quartiere, Mater Domini. Tanti i i ricordi e i messaggi di cordoglio, a partire da quello del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. “Apprendo con sgomento dell’improvvisa scomparsa di Franco Lacava, professionista esemplare che ha svolto diversi ruoli istituzionali: prima come consigliere comunale e poi come presidente del collegio dei revisori dei conti. Una persona perbene, una persona generosa e affabile che ha sempre lavorato per il bene della città, mettendo l’interesse collettivo al di sopra dell’appartenenza politica. Proprio in questi primi mesi di amministrazione – rimarca Fiorita – ho potuto comprovare il suo grande spessore umano e professionale. Per Catanzaro è una perdita immensa. Tutta l’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia di Franco e si impegna ad onorarne la memoria”.