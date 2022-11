la violenza

CATANZARO Un poliziotto ferito, la compagna del portiere del Crotone aggredita in tribuna e sassaiole contro i pullman che riportavano a casa i tifosi del Crotone. Quello di Catanzaro-Crotone, derby valido per il girone C della serie C, non è stato un post gara tranquillo, né tantomeno edificante.

Aggredita la compagna del portiere del Crotone

Il primo episodio in ordine di tempo è accaduto a partita in corso, denunciato a mezzo social dal portiere del Crotone Paolo Branduani, ex Catanzaro, che parla di un’aggressione ai danni della sua compagna catanzarese. “Oggi mi permetto di parlare per quanto accaduto allo stadio Ceravolo – scrive – e non voglio infangare una tifoseria intera per una stupida che oggi si è permessa durante una partita di calcio di alzare le mani alla mia compagna (solo perché non ha esultato ad un gol)”.

Ferito un agente di polizia

Più tardi, a partita terminata, un agente della Questura di Crotone è stato ferito all’interno del settore ospiti; per lui sono stati necessari alcuni punti di sutura alla testa.

Sassi contro i pullman dei tifosi del Crotone

Infine, due pullman con a bordo tifosi della squadra di calcio del Crotone sono stati danneggiati con un lancio di saggi poco dopo che avevano lasciato lo stadio “Ceravolo” a conclusione della partita col Catanzaro. Il lancio di sassi ha provocato la rottura di alcuni finestrini dei due pullman, che erano in tutto 12. A mettere in atto il danneggiamento, messo in atto nel momento in cui i pullman erano all’altezza di un parco, sono state alcune persone che erano nascoste dietro alcuni cespugli. La Polizia di Stato di Catanzaro, sotto le direttive del Questore vicario, Renato Panvino, ha avviato gli accertamenti per identificare i responsabili della sassaiola.