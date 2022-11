Depurazione, Occhiuto apre la fase 2: ora interventi strutturali e Sorical gestore unico del sistema idrico integrato

ambiente

CATANZARO «Il monitoraggio è appena cominciato, sulla depurazione abbiamo appena cominciato. Abbiamo fatto nell’anno scorso gli interventi di urgenza che c’erano da fare ma ora si tratta di costruire in maniera strutturale un sistema che funzioni senza che il presidente della Regione o i dirigenti debbano recarsi direttamente su depuratori» . Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che sta partecipando all’iniziativa dell’Arpacal per presentare i nuovi strumenti di potenziamento dei controlli per la tutela del mare.

«Non è più tempo di enti che non siano veloci»

«La Calabria – spiega Occhiuto – merita di essere una regione civile, dove tutto funziona senza che si debba ricorrere a strumenti eccezionali. L’Arpacal può svolgere una buona attività in questa direzione, certo che deve stare al passo con i nuovi tempi della regione. Non è più tempo di enti che lavorano senza la velocità che i calabresi si attendono» .

«A Sorical tutto il ciclo della depurazione»

Occhiuto poi rimarca come «in un anno abbiamo fatto quello che a tutti sembrava impossibile fare, perché c’era una società, Sorical, che era sull’orlo del fallimento, abbiamo chiuso la trattativa con le banche tedesche e con la multinazionale francese, abbiamo posto fuori dalla liquidazione Sorical e le abbiamo affidato il compito di essere gestore unico del sistema integrato che comprende anche la depurazione, per cui la mia idea è affidare a Sorical tutto il ciclo della depurazione».

«Anche questo – sostiene il presidente della Regione – è un sistema complesso, da costruire, da strutturare, ma in quest’anno abbiamo dimostrato di fare in pochi mesi quello che in 10 anni precedenti non era stato nemmeno abbozzato, per cui ho fiducia che ci riusciremo» . (a. c.)