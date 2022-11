Sanità, l’andamento del piano di rientro della Calabria ai raggi X dei tecnici ministeriali

il monitoraggio

Sanità calabrese di nuovo ai raggi X del Tavolo Adduce, il tavolo di verifica interministeriale che vigilia sull’attuazione del piano di rientro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, e come risulta da una foto pubblicata dal presidente della Regione e commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto in una storia Instagram (foto in copertina), oggi al Mef i tecnici ministeriali avrebbe effettuato la periodica valutazione sulla situazione contabile e gestionale della sanità regionale. Sotto la lente del Tavolo, che – sempre secondo fonti ministeriali – avrebbe evidenziato criticità ma anche alcuni passi avanti, in particolare il Programma operativo regionale per il quale ancora non ci sarebbe il via libera dei ministeri affiancanti, il risultato economico e la ricognizione del debito commerciale, che si starebbe rivelando operazione più complessa del previsto. Tra le criticità emerse dal Tavolo Adduce, che sarebbe durato circa 6 ore, quella forse più significativa – sempre secondo quanto si apprende da fonti ministeriali – riguarderebbe il programma operativo, che ancora non avrebbe l’ok del tavolo Adduce: i tecnici del Mef e del ministero della Salute avrebbero infatti eccepito vari rilievi al documento trasmesso dalla struttura commissariale, chiedendo ulteriori ritocchi e chiarimenti. Così come sarebbero stati chiarimenti sulle recenti modifiche normative alla legge istitutiva di Azienda Zero. (redazione@corrierecal.it)