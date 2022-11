Materiale sottratto dal “Pugliese”, nei guai il dirigente medico Scicchitano ed altre 5 persone – I NOMI

L’inchiesta

CATANZARO Avrebbero utilizzato per scopi personali materiale proveniente dal “Pugliese” di Catanzaro. Con questa accusa sei persone tra cui il dirigente medico del reparto di Oculistica dell’ospedale catanzarese, Marco Scicchitano, sono indagate dalla Procura del Capoluogo. L’ipotesi di reato è quella di peculato.

Oltre al dirigente compaiono nel fascicolo d’inchiesta, i nomi del dottore Miguel Rechichi, la moglie Melania Musso, i due tecnici Annarita Procopio e Corrado Sperli, e l’informatore scientifico Maurizio Gigliotti, loro fornitore. Secondo l’accusa i sei si sarebbero appropriati di strumenti medici e farmaci in dotazione alla struttura sanitaria.

In giornata gli uomini della Guardia di finanza hanno compiuto un blitz nell’abitazione del dirigente medico oltre che nel reparto di Oculistica dell’ospedale catanzarese. Qui le fiamme gialle hanno sequestrato materiale utile a portare avanti l’indagine. (redazione@corrierecal.it)