Reggina corsara a Venezia. Vince di rimonta per 2-1

Serie B

VENEZIA La Reggina vince 2-1 in rimonta a Venezia e rimane all’inseguimento del Frosinone. Parte forte la squadra di casa, che dopo 10′ va in vantaggio: brutta palla persa da Camporese, ne approfitta Crnigoj, passaggio a Pohjanpalo che tira da fuori area e sorprende Ravaglia. Quattro minuti dopo, gli arancioneroverdi sfiorano il raddoppio con un tiro di Crnigoj che scheggia la traversa. Al 22′, ci sarebbe il 2-0 del Venezia con un autogol di Giraudo ma dopo un consulto con il Var, l’arbitro Marcenaro annulla per fuorigioco. Gli arancioneroverdi vanno vicini al secondo gol nell’arco di due minuti; prima Ravaglia al 38′ respinge un tiro di Pohjanpalo, Busio liscia e lamenta una spinta da dietro e il portiere dei calabresi salva in angolo su Andersen.

Dal corner, minuto 39, Modolo scavalca Ravaglia, Gagliolo salva sulla linea. A inizio ripresa arriva il pareggio ospite: tiro da fuori di Majer deviato da Wisniewski, Joronen tocca ma la palla finisce all’incrocio e danza sulla linea, Canotto ribadisce in gol. Il Venezia fatica a creare come nel primo tempo e arriva il vantaggio reggino con Hernani che, all’altezza del dischetto del rigore, scarica in rete dopo un rimpallo favorevole. I tentativi finali del Venezia non portano al pareggio e la Reggina va via con tre punti preziosi.