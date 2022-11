Ritrovati in buone condizioni i due fratelli dispersi in una zona montuosa nei pressi di Paola

il lieto fine

PAOLA Sono stati ritrovati dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc) la donna di 53 anni e suo fratello di 55 anni, che si erano dispersi in zona montuosa impervia nei pressi di Paola, fuori dal sentiero del “Cammino di San Francesco”. I due sono stati ritrovati in buone condizioni. Colti dal buio, i due fratelli hanno probabilmente perso il sentiero. Il contatto telefonico di un tecnico del Sasc con uno dei due dispersi ha permesso di estrapolare le coordinate gps del punto dove si trovavano. Comunicate via radio le coordinate ai Sagf, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i due dispersi sono stati ritrovati in buone condizioni e condotti alle proprie auto. L’intervento si è concluso poco dopo mezzanotte. A intervenire il Sasc della stazione Sila Camigliatello allertata dai carabinieri.