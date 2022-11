Altri tre decessi e 454 nuovi casi da Covid – IL GRAFICO

IL BOLLETTINO

CATANZARO Le persone risultate positive al Coronavirus sono 588138 (+454) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

L’andamento dell’epidemia



In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è stato pari a 395.3267 (+2,633).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1824 (15 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1806 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99614 (99223 guariti, 391 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2863 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2800 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 170797 (169441 guariti, 1356 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 210 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 206 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56976 (56707 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1606 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1577 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 196257 (195387 guariti, 870 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 450 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 443 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50341 (50151 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 147 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.