Il Basketball Lamezia cade in casa della capolista Salerno (73-68)

SALERNO Lotta alla pari ma non basta al Basketball Lamezia per vincere in casa della capolista Salerno, che alza le marce con l’andare dello scorrere del cronometro sull’asse Chaves-Batka e controlla i tentativi di rientrare in gara delle fenici gialloblu.

Dopo primi giri a vuoto ad inizio primo quarto, l’attacco delle fenici inizia a prendere le misure sia da dietro l’arco che nel pitturato (6-11), ma i padroni di casa rientrano in gara con risultato al primo riposo sul 17-21.

Copione che viene seguito anche nel secondo quarto, con vantaggio che non supera il doppio possesso, e Salerno che a 3 minuti dall’intervallo lungo pareggia i conti a quota 31 ma con Lamezia già in bonus falli di squadra, e al riposo lungo le due squadre rientrano negli spogliatoi con 36 punti a testa (Batka a 12 e Biasich a 13 i top scorer dopo i primi 20 minuti).

Equilibrio che rimane anche nella prima metà del terzo quarto, con Monier e compagni a rimettere avanti la testa ma non riuscire a contrastare il rientro dei padroni di casa che con Ferretti trovano anche il sorpasso (47-45).

Chaves inizia a trovare più continuità da dietro l’arco, gialloblu che provano per lo più a tenersi in contatto portando palla nel pitturato, ma sono i padroni di casa a controllare il gioco chiudendo il quarto sul 56-51.

Buona partenza in avvio dell’ultimo quarto per Lamezia che si riporta a -1, ma Salerno risponde colpo su colpo rimettendo almeno un possesso di distanza (63-59) per poi punire le palle perse in attacco dei gialloblu (67-62).

Negli ultimi 60 secondi Biasich da tre prima realizza e poi sbaglia due volte, ma è la capolista a rimanere imbattuta vincendo per 73-68.

Continua così per Lamezia la striscia negativa in trasferta (gialloblu ancora a secco di vittorie lontano dalla città della piana), con domenica al Palasparti attesa la formazione di Angri per invertire la rotta e ridurre lo svantaggio dal gruppo delle prime sei, attualmente di 4 punti.

Il tabellino

POWER BASKET SALERNO – GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA 73-68 (17-21, 36-36, 56-51)

POWER BASKET SALERNO: Polisetti, Grimaldi, Chaves 17, Melillo 4, Zampa 7, Ferretti 5, D’Amico, De Leo 1, Batka 18, De Angelis 10, Trapani 11. Coach: Menduto

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Cerra, Biasich 18, Molinario , Monier 13, Datouwei 13, Seye 7, Vita Sadi 15, Miscimarra, Labovic 2, Tagliano. Coach: Di Martino.