Covid, tre decessi e 328 nuovi casi in Calabria – IL GRAFICO

Il bollettino

CATANZARO Le persone risultate positive al Coronavirus sono 624519 (+328) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

L’andamento dell’epidemia



In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è stato pari a 414.9127 (+2.679). In particolare ecco l’andamento dell’epidemia nelle varie province calabresi

– Catanzaro: CASI ATTIVI 229 (29 in reparto, 8 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 110871 (110449 guariti, 422 deceduti).



– Cosenza: CASI ATTIVI 2230 (85 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2144 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 183580 (182141 guariti, 1439 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 100 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 88 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59199 (58923 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1059 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1027 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 206747 (205838 guariti, 909 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 133 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 115 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52821 (52626 guariti, 195 deceduti)