San Mango, simbolo anarchico sul murales che celebra Pantani

il caso

SAN MANGO D’AQUINO «A San Mango d’Aquino, purtroppo nella notte qualche vandalo si è divertito a rovinare, con un simbolo anarchico, una delle opere dell’artista Mario Glorioso dedicate a Marco Pantani sul viale che ha visto nascere la sua strepitosa carriera, la sua prima vittoria da dilettante». Lo riferisce Francesco Trunzo, vicesindaco di San Mango d’Aquino. «Da cittadino – rileva Trunzo – sono veramente dispiaciuto che alcuni pur di fare qualcosa di alternativo alle loro noiose giornate, si divertono a rovinare un opera d’arte, forse imitando quei gruppi di attivisti che si celano dietro a motivazioni nobili ma che rovinano tutto con gesta ignobili e che fanno dell’estremismo di destra o di sinistra (come in questo caso) un modello di vita, noi prendiamo le distanze dagli estremisti e dai gruppi politici che seminano odio. Da vicesindaco di questo comune, pensando che chiunque lo abbia fatto, sia un individuo da identificare, sto pensando se lunedì mi debba recare presso la caserma dei carabinieri per denunciare l’accaduto oppure parlare con l’autore del gesto e capire il suo malessere, dopo aver visionato le telecamere . Il nervosismo, le arrabbiature e la noia vanno sfogati in modo diverso. Ai tanti splendidi giovani e non di San Mango dico “Siate orgogliosi del vostro paese, amatelo, difendetelo e non deturpatelo”».