Il Cosenza prende Finotto dalla Spal

COSENZA La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Finotto, nato nel 1991 a Valdobbiadene (TV), proveniente dalla Spal. L’attaccante, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024, nella sua carriera è stato tra i protagonisti dell’ascesa dei biancazzurri, dalla serie C al massimo campionato collezionando 94 presenze e segnando 21 gol.

Positiva l’esperienza maturata in Serie B con il Cittadella, nella stagione 2018/2019: nella squadra padovana ha disputato 30 partite tra Campionato e Coppa, realizzando 8 reti.

Con la maglia del Monza è sceso in campo complessivamente 35 volte mettendo a segno 11 gol. Mattia da oggi veste la maglia numero 16 del Cosenza. Benvenuto tra i Lupi!