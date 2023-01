l’iniziativa

L’Amministrazione comunale di Roseto Capo Spulico ha inventato l’area di “Sgambamento per i cani” e l’ha chiamata “Io e Marley”, mutuando il titolo del film del 2008 diretto da David Frankel. «È un servizio importante per il benessere della Comunità e dei loro amici a 4 zampe», hanno scritto i comunicatori del centro jonico. Un luogo interamente dedicato ai cani e ai loro padroni, situato nella grande area verde dedicata allo sport e al tempo libero della ridente cittadina. In questo spazio i nostri amici a 4 zampe potranno trovare numerosi attrezzi e giochi “su misura” e i servizi indispensabili a renderla altamente fruibile.

Paese che vai, nomi che trovi. In provincia di Brescia lo “Sgambamento” è chiamato “Galoppatoio”. Una fattispecie si trova in località Burago alla frazione di Cunettone di Salò, appunto in provincia di Brescia.

Particolare curioso: la strada che ospita questo servizio si chiama via Anime del Purgatorio. A Roseto Capo Spulico è, invece, Paradiso.