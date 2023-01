Aggredisce con un coltello il gestore di un locale a Cosenza, arrestato 22enne

il fatto

COSENZA Nella notte del 15 gennaio scorso la polizia ha tratto in arresto un 22enne a Cosenza. Il giovane, che si trovava in un locale del centro cittadino, in stato di ebbrezza ha prima aggredito con un coltello il gestore e poi danneggiato la vetrina lanciando uno sgabello posto sul marciapiede. All’arrivo degli operatori della volante, il ragazzo ha tentato di darsi alla fuga ma è stato prontamente fermato e tratto in arresto. Contestati i reati di lesioni personali, minacce, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale Su richiesta della Procura di Cosenza diretta dal procuratore capo Mario Spagnuolo, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..