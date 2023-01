Bimba morta schiacciata da un cancello a Lerici, condannati sindaco e vice

La decisione

LA SPEZIA Il sindaco di Lerici (La Spezia) Leonardo Paoletti e il suo vice Marco Russo sono stati condannati a dieci mesi di carcere ciascuno per non essere intervenuti nonostante fossero a conoscenza della pericolosità del cancello che il 27 aprile 2019 travolse e uccise la piccola Bianca Tonelli, una bimba di appena 3 anni che si trovava con il nonno nel parco giochi del frazione Pugliola.

A darne notizia è l’edizione spezzina del Secolo XIX. I due erano accusati di omicidio colposo, così come il titolare della ditta che installò il cancello, Davide Paolini, la dirigente comunale del servizio lavori pubblici Valentina Gatti e l’operatore scolastico dell’istituto di Pugliola Pilade Bernardini. Sindaco e vicesindaco sono stati giudicati con rito abbreviato, che consente in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. Gli altri tre imputati invece sono stati rinviati a giudizio dal giudice Fabrizio Garofalo e il processo a loro carico inizierà il 6 aprile.