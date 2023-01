Scalea, chiuso un bar frequentato da pregiudicati

I controlli

SCALEA Era divenuto da tempo un ritrovo di pregiudicati, la cui frequenza assidua costituiva un pericolo per l’ordine pubblico. È quanto hanno accertato i carabinieri di Scalea a seguito di controlli mirati su esercizi commerciali presenti nella cittadina del Tirreno cosentino. Da qui su proposta dei militari, il questore di Cosenza ha emesso un decreto stabilendo la chiusura dell’esercizio commerciale per 10 giorni.

A breve, fanno sapere le forze dell’ordine, saranno notificati ulteriori provvedimenti ad esercizi commerciali in provincia già sottoposti ad analoghi controlli e proseguiranno servizi e verifiche ad esercizi pubblici a cura della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia.