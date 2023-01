Comune di Locri, il consigliere Marco Cavaleri entra in giunta

l’incarico

LOCRI Con decreto n°4/2023 il sindaco facente funzioni di Locri Giuseppe Fontana nomina assessore con delega alle periferie il capogruppo di maggioranza Marco Cavaleri. «Una scelta – dichiara il sindaco Giuseppe Fontana- che è frutto dell’impegno profuso in questi anni e vista anche l’importanza di completare la giunta comunale dopo la nomina regionale di Giovanni Calabrese, inserendo nell’esecutivo comunale una figura giovane che sicuramente darà un importante contributo nell’amministrare la città di Locri. Marco ha già dimostrato in questi anni da consigliere comunale, competenza e disponibilità mettendosi a servizio della città». «Ringrazio tutta l’Amministrazione comunale, il Sindaco, Giovanni Calabrese oggi assessore regionale, i dipendenti comunali e tutti i cittadini che sempre mi sono stati vicini. Questo incarico – dichiara il neo assessore Cavaleri – mi carica di tanta responsabilità e in questi mesi continuerò a lavorare cercando di risolvere i problemi quotidiani dei cittadini dimostrando che la meritocrazia premia sempre». «Il percorso politico di Marco Cavaleri – si legge in una nota del Comune di Locri – inizia già dai tempi del liceo ricoprendo il ruolo di rappresentante d’istituto presso il liceo scientifico Zaleuco per poi continuare all’Università Mediterranea di Reggio Calabria ricoprendo vari ruoli politici tra cui il più importante quello di Senatore Accademico. Finita l’università nel maggio 2018 ancora 23enne si candida nella lista civica Tutti per Locri guidata dal Sindaco, ora neo assessore regionale Giovanni Calabrese, facendo un ottimo risultato e ricoprendo sino ad oggi il ruolo di capogruppo di maggioranza. Un giovane avvocato appassionato di politica che oggi lo vede anche occuparsi di politiche giovanili ed è membro dell’organo Europeo costruire l’Europa con i consiglieri locali».