Cosenza, il consiglio comunale approva il piano di riequilibrio finanziario

la relazione

COSENZA Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Mazzuca, ha approvato con 18 voti a favore e 7 astenuti, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La seduta di ieri, tenutasi nuovamente nella sala delle adunanze del Consiglio provinciale di Piazza 15 Marzo, per l’attuale indisponibilità della sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, interessata, come è noto, da lavori di riparazione strutturale, ha fatto registrare il ritorno nell’aula consiliare dell’assessore Francesco De Cicco per effetto della cessazione ex lege della sospensione dalla carica. Con suo decreto il sindaco Franz Caruso ha riattribuito a Francesco De Cicco le deleghe assessorili alla Polizia Municipale e alla Manutenzione. L’assessore De Cicco è stato accolto con manifestazioni d’affetto dal sindaco e dai colleghi di giunta e da tutta l’aula del consiglio. Prima della relazione dell’assessore al bilancio, Francesco Giordano, che ha relazionato sul piano finanziario pluriennale, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca ha chiesto all’aula di osservare un minuto di raccoglimento per la scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, di Elio Corrente, già assessore e consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi.

Giordano: «Dobbiamo far fronte ad una massa passiva di 219 milioni»

«Andiamo ad affrontare una questione delicata, complessa e articolata – ha detto in apertura del suo intervento l’assessore Giordano. Una situazione attentamente analizzata e sottoposta a valutazione, in ogni singolo aspetto quasi per due anni e mezzo». Una situazione ben nota all’assessore Giordano per averla acquisita in termini informativi durante la sua permanenza, prima ancora di essere nominato assessore, all’interno dell’Osl come commissario straordinario al dissesto. «Le problematiche finanziarie del Comune – ha detto Giordano –avevano spinto la vecchia Amministrazione ad aderire ad un altro Piano di riequilibrio, l’ultimo in ordine di tempo e che precede quello che oggi andiamo ad approvare. Un Piano di riequilibrio, quello precedente, che sostanzialmente presentava problematiche simili a quelle che andiamo ad affrontare adesso. Le vecchia procedura di riequilibrio scontava un carico di residui parecchio elevati soprattutto sul lato entrate, che erano stati atti oggetto nel 2015 di un accertamento straordinario e che, per la difficoltà a riscuoterli, avevano determinato tutta una serie di problemi prodromici al dissesto. Si tentò la strada del riequilibrio ma non si riuscì nell’intento, per una serie di problematiche che sono sempre dietro l’angolo. A seguito dell’attività di monitoraggio, il Comune fu poi costretto, nel 2019, a dichiarare il dissesto”. L’assessore Giordano si è poi soffermato su quanto venne fatto notare dalla Corte dei conti nella procedura che poi portò al dissesto, mettendo in evidenza una analogia con la situazione che si sta vivendo oggi. Le criticità rilevate nei confronti dell’allora Amministrazione comunale furono una bassa capacità di realizzo delle entrate di competenza ed in conto residui, un mancato incremento dei proventi tributari, il mancato recupero dell’evasione fiscale, il mancato realizzo di entrate per vendita di immobili, l’accumulo di debiti fuori bilancio, il mancato contenimento della spesa corrente, la grave situazione della società di trasporto pubblico locale Amaco Spa. “Se ci soffermiamo a riflettere su queste voci – ha aggiunto l’assessore al bilancio – capiamo che non è cambiato tanto da quando è stato dichiarato il primo riequilibrio. Oggi ci troviamo sostanzialmente nelle stesse condizioni, ma che ritengo superabili per un motivo molto semplice: il Comune di Cosenza ha dei margini di recuperabilità dei propri equilibri molto elevati. Se si vanno ad analizzare 8 parametri (del 2020 e del 2021) ci rendiamo conto che quelli che definiscono l’Ente strutturalmente deficitario sono 3 e tutti e tre fanno riferimento esclusivamente alla capacità minima dell’Ente di riscuotere le proprie entrate”. A quest’ultimo proposito l’assessore Giordano ha sottolineato che “la situazione consolidata nel comune di Cosenza registra percentuali di riscossione, sia in conto competenza che in conto residui, che non sono da città moderna e questo genera un circolo vizioso che non consente al Comune di garantire una qualità elevata dei servizi. Se apparteniamo ad una comunità, per senso civico e buon senso dobbiamo, comunque, anche in presenza di situazioni del genere, collaborare alle spese che quella comunità deve sostenere per se stessa e per tutti coloro che ne fanno parte. Dire che il Comune di Cosenza riscuote in conto residui soltanto il 9% delle entrate che riporta, è assolutamente insostenibile. Se da un lato questo dato risulta enormemente preoccupante e avvilente, dall’altro è quello che oggi ci permette di dire che il piano di riequilibrio del Comune di Cosenza ha delle concrete possibilità di riuscire a svincolare quelle risorse che saranno in grado di coprire questa enorme massa passiva che oggi dobbiamo andare ad approvare. Eravamo partiti da un disavanzo accertato, a rendiconto 2021, di poco più di 23 milioni di euro per il quale avevamo dovuto optare per il ricorso al riequilibrio perché non eravamo in grado di ripianarlo nell’arco temporale del triennio. Il piano di riequilibrio ci dava 10 anni di tempo per rientrare. Ad aggravare la condizione di disavanzo dell’Ente è stata la manovra di bilancio del 2023 che contiene in sé una decisione incomprensibile. Sto parlando – ha detto Giordano – della modifica che la legge di bilancio ha apportato all’articolo 255 comma 10 del Tuel e con la quale ha stabilito che il rimborso dell’anticipazione di liquidità che i comuni hanno contratto nel lontano 2013 fino a tutto il 2015, e parliamo di un importo che per il Comune di Cosenza si dovrebbe aggirare intorno a 140 milioni, non è più di competenza della commissione straordinaria di liquidazione, ma torna ad essere di competenza dell’Ente in bonis. Non capisco la volontà del legislatore di non tenere conto che l’attribuzione della competenza del rimborso all’Ente non poteva portare con sé l’applicazione della norma che si applica agli enti che non sono in dissesto. Ci hanno imposto di riesporre a rendiconto il fondo anticipazione di liquidità. La questione è che fare una cosa del genere ad un Comune in dissesto senza trasferirgli anche i residui attivi la cui riscossione avrebbe dato la possibilità di dare copertura al FAL ha comportato in automatico la registrazione di un disavanzo aggiuntivo esattamente di 95 milioni, cioè dell’importo del Fal. Il disavanzo iniziale di 23 milioni è stato, dunque, aumentato di ulteriori 95 milioni. A questi due elementi passivi si sono aggiunti poco più di 2 milioni di debiti fuori bilancio, un accantonamento ulteriore per passività potenziali di 180 mila euro, 728 mila euro di fondo contenzioso e un disavanzo presunto, a rendiconto 2022, di ulteriori 23 milioni. E poi l’altra posta con la quale abbiamo dovuto stanziare tra le nostre passività ulteriori 2 milioni 800 mila euro che è il monte complessivo di perdite Amaco al 31 dicembre 2021 e nel corso del 2022. A tutte queste passività, che hanno portato il monte complessivo di disavanzo da 23 milioni a 148 milioni in prima battuta, contribuisce il disavanzo presunto, che abbiamo dovuto dichiarare per il 2022, di 23 milioni. Un ulteriore regalo che deriva dalla modifica all’articolo 255 del Tuel. Alla fine abbiamo dovuto dichiarare di dover far fronte ad una massa passiva non più di 23 milioni che era il disavanzo del 2021, ma siamo arrivati a 148 milioni ai quali bisogna aggiungere anche il mutuo che la commissione straordinaria di liquidazione ci ha chiesto nell’ottica del piano di riequilibrio, di 72 milioni. Dobbiamo far fronte ad una massa passiva di 219 milioni che apparentemente sarebbe insostenibile per ogni comune. Abbiamo fatto una serie di valutazioni con tutti i settori, ma anche con una società che ci ha dato una mano nella stesura del piano per capire se questo è un disavanzo reale o virtuale, cioè tecnico, e siamo arrivati alla conclusione che si tratta di un disavanzo fondamentalmente tecnico. L’indebitamento reale non era così enorme. Dei 219 milioni, indebitamento vero ne abbiamo ben poco e molto contenuto, non da rendere impossibile le operazioni di riequilibrio. Ci sarà – ci siamo chiesti – una posta tecnica che può darci una mano d’aiuto nel recuperare questo gap? La risposta è nella capacità di riscossione che blocca in maniera inaudita la contabilità dell’Ente. Il fondo crediti di dubbia esigibilità del Comune di Cosenza è di 62 milioni di euro. Abbiamo ipotizzato, a bocce ferme, con una capacità di riscossione che dovesse rimanere invariata rispetto all’attualità, che questo fondo di crediti di dubbia esigibilità salirebbe in vent’anni da 62 milioni a 400 milioni e ho chiesto alla società di fare una proiezione di quello che sarebbe accaduto se la nostra capacità di riscossione salisse gradualmente a quella di un Paese che sopravvive. A partire dal 2028 dovremmo riuscire a riscuotere, tra conto competenze e conto residui, il 45%. Basterebbe questa operazione per recuperare 167 milioni tutti computati tra le risorse tecniche che andrebbero utilizzate per garantire la corretta copertura di buona parte della massa passiva nell’arco di 20 anni».

La terapia d’urto indicata dall’assessore Giordano presuppone tutta una serie di azioni che il titolare della delega al bilancio ha elencato sommariamente, con benefici che si potranno cominciare a vedere a partire dal 2025. Ma la riscuotibilità delle entrate resta la condicio sine qua non.

Caruso: «I nostri concittadini possono dormire sonni sereni»

Nel corso del dibattito è intervenuto anche il sindaco Franz Caruso che ha preliminarmente ringraziato tutti coloro che hanno lavorato alla stesura del piano di riequilibrio, a cominciare dall’assessore Giordano, al segretario generale, dott.ssa Virginia Milano, al dirigente di settore Francesco Giovinazzo. Un ringraziamento particolare il sindaco lo ha rivolto anche al presidente del collegio dei revisori, Andrea Manna.

«Credo – ha detto il sindaco – che è stato fatto qualcosa di importante sotto il profilo della organizzazione del lavoro perché ci si è confrontati costantemente e sono stati approfonditi tutti gli aspetti che si sono presentati in questo percorso». Un ulteriore ringraziamento il primo cittadino lo ha indirizzato alla società e ai professionisti esterni che con competenza hanno contribuito ad arrivare ad un piano di riequilibrio che il sindaco ha definito «grave, pesantissimo, ma è un piano di responsabilità, perché al di là dei numeri monstre – ha aggiunto Franz Caruso – c’è comunque un passaggio politico fondamentale, perché bisogna ricordare che noi abbiamo fatto quello che gli altri non hanno fatto. Apprezzo molto il clima e lo spirito di collaborazione dei consiglieri che stasera hanno dato il sostegno all’azione che noi dobbiamo mettere in campo. Non bisogna dimenticare, però, come siamo arrivati a questo piano di riequilibrio. Abbiamo passato due anni e due mesi ad approvare bilanci non nostri, bilanci veri».

Il sindaco ha inoltre evidenziato che «quando è stato approvato il bilancio di previsione e l’indirizzo verso un piano di riequilibrio, avevamo una situazione che rappresentava uno squilibrio di 24 milioni di disavanzo. Abbiamo fatto una scelta precisa pensando che lo Stato approvasse questo tipo di attività. Siamo infatti andati preventivamente al Ministero a chiedere supporto e chiarimenti per arrivare anche ad avere le risorse umane necessarie a realizzare le cose messe in campo. È vero – ha aggiunto Franz Caruso – la situazione nella quale ci troviamo non nasce dieci anni fa, ma molti anni fa, ma chi si è avvicendato nella guida del Comune doveva fare quello che oggi noi stiamo facendo: un atto di verità che poteva portare il Comune ad avere una situazione quanto meno chiara e cristallina. Il bilancio di previsione che abbiamo approvato era formalmente in equilibrio, ma sostanzialmente conduceva al piano di riequilibrio per i 24 milioni di disavanzo. Di fronte a questa situazione la Cosfel non ha autorizzato le assunzioni richieste che per noi, invece, erano importanti. Purtroppo, scontiamo il prezzo di questa situazione e andiamo verso un piano di riequilibrio che ci serve non solo a fare chiarezza e a dare una prospettiva per chi verrà dopo di noi, diversa da quella che abbiamo ereditato, ma ci darà la possibilità di attingere a risorse fondamentali per mettere in campo le azioni che sono previste. Non è – ha puntualizzato inoltre il sindaco Franz Caruso – un Piano di riequilibrio lacrime e sangue tout court. Potrebbe risultare tale solo per chi non ha mai pagato in questa città. Noi invece dobbiamo farli pagare. Le tariffe con il dissesto sono già al massimo e quindi non si aumenta nessuna tariffa».

Con riferimento alla necessità di far pagare chi non ha mai pagato, il sindaco ha poi sottolineato che «anche in questo caso abbiamo avuto un’attenzione perché non abbiamo manifestato alcuna intenzione di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Viceversa abbiamo aperto la strada, ancora una volta, ad un discorso diverso di solidarietà che tiene conto delle difficoltà dei nostri cittadini, prevedendo la possibilità di rateizzare non solo quanto dovuto oggi, ma anche quello che bisognava corrispondere ieri. C’è una grande attenzione, quindi, nei loro confronti. Stasera – ha aggiunto Franz Caruso – tutti noi abbiamo dato un’indicazione forte che consente di dire, insieme ai cittadini, pagate i tributi perché se non si pagano i tributi non abbiamo la possibilità di garantire i servizi. Perché una città che contribuisce con il 26,1% ai tributi comunali non è una città solidale e che guarda al suo futuro. È una città che si piega su se stessa e non dà la possibilità di avere uno slancio in più. Se il piano ha un fondamento ce lo diranno il Ministero e la Corte dei conti. Per questo ci siamo affidati anche a competenze esterne, per non elaborare un piano fumoso e senza prospettive. Non abbiamo tagliato le spese con l’accetta, sono state ponderate e misurate e sono compatibili con quello che è un piano delle entrate che necessariamente deve essere posto a base del piano di riequilibrio, perché non bisogna dimenticare che il dissesto venne dichiarato nel 2019 dalla Corte dei conti proprio perché mancava una politica delle entrate. E il disavanzo dei 24 milioni è frutto anche quello di una mancata attivazione delle procedure per il recupero che alla fine deve essere anche coattivo se i cittadini non pagano. Quando parlo di una società solidale – ha aggiunto Franz Caruso – mi riferisco ad una società che intanto paga le tasse per consentire a noi di erogare quei servizi essenziali che oggi, a causa del dissesto, non possiamo dare a chi ha bisogno. Noi dobbiamo pensare sempre alle fasce più deboli della città: ai bambini, agli anziani, ai malati, ai portatori di handicap. Credo che quello che noi abbiamo fatto rappresenta una linea netta di demarcazione. È vero che ci impegniamo per i prossimi vent’anni a risanare questa situazione, ma chi verrà dopo di noi avrà una situazione certamente diversa da quella che avete trovato voi prima di noi e oggi noi dopo di voi. Finalmente c’è un punto netto che ci dice i conti chiari del nostro Comune. Dobbiamo risanarlo e dobbiamo farlo con grande senso di responsabilità. Sul recupero dei tributi, che è un’azione fondamentale, ci giochiamo la credibilità e il futuro della nostra città. Potremo finalmente realizzare le opere di cui la città ha bisogno. E sono tante – ha aggiunto il primo cittadino – quelle avviate, inaugurate ma non finite. Noi ci siamo impegnati a ridare credibilità al Comune. La città può stare tranquilla e i nostri concittadini possono dormire sonni sereni. Abbiamo assunto una grande responsabilità e stasera sono particolarmente soddisfatto perché lo fa tutto il Consiglio comunale. Stasera abbiamo scritto una bella pagina per la nostra città. Non avrei voluto scriverla, perché avrei voluto parlare di quella che può essere una risorsa per il nostro Comune come una gestione trasparente e lineare, come quella che ci sarà da oggi in poi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare con responsabilità e la portiamo avanti. Credo che la città debba apprezzare quello che stiamo facendo e contribuire in modo solidale per far sì che Cosenza esca dall’impasse grave che purtroppo affonda le radici in tempi lontani. Noi oggi, con grande coraggio, abbiamo assunto una responsabilità solo ed esclusivamente nell’interesse della città. Cosenza può guardare, d’oggi in poi, avanti con maggiore fiducia e rispetto nella nostra istituzione».