Elicottero precipita a Kiev, 18 morti tra cui ministro dell’Interno, vice e sottosegretario

Diario di guerra

KIEV Un elicottero è precipitato oggi vicino ad un asilo e a edifici residenziali nella città di Brovary, nella regione di Kiev: e l’incidente ha provocato 18 morti, inclusi due bambini. Fra le vittime il ministro degli Interni ucraino, Denys Monastyrskyi, il suo vice Yevhen Yenin e il segretario di Stato del Ministero degli affari interni, Yuriy Lubkovich.

Secondo i media locali 9 dei morti si trovavano a bordo dell’aeromobile, che appartiene ai Servizi di emergenza statali ucraini:

Il capo della polizia nazionale, Ihor Klymenko, ha aggiunto che a causa dell’incidente «22 persone sono ricoverate in ospedale, di cui 10 bambini. Tutti i servizi competenti e specializzati stanno lavorando sul posto. Il luogo dell’incidente è al vaglio».

Il governatore della regione, Oleksiy Kuleba, ha informato su Telegram che «nella città di Brovary, un elicottero è caduto vicino a un asilo e a un edificio residenziale. Al momento della tragedia, nell’asilo c’erano bambini e dipendenti dell’istituto. Tutti sono stati evacuati. Ambulanze, polizia e vigili del fuoco stanno lavorando sul luogo dell’incidente», ha scritto Kuleba, mentre fonti della polizia citate dai media locali hanno informato che al momento il bilancio dell’incidente è di 16 morti, tra i quali due bambini.

Il ministro in viaggio verso una zona calda della guerra

Il ministro dell’Interno Denys Monastyrskyi era in viaggio verso «un punto caldo» della guerra quando il suo elicottero si è schiantato. Lo ha detto, parlando alla Tv ucraina, il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko, come riporta la Bbc. Come ha spiegato il corrispondente Bbc da Kiev, i funzionari ucraini generalmente volano a bassa quota per evitare i missili nemici. Ed era nebbioso stamattina. Ma al momento non si conoscono le cause dell’incidente e gli investigatori stanno setacciando la scena