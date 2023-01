Ita Airways, arriva l’offerta di Lufthansa: «Pronti a rilevare quote di minoranza»

L’acquisizione

ROMA Lufthansa presenta l’offerta per una partecipazione in Ita Airways. Il Gruppo «ha presentato una lettera di intenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano», si legge in una nota in cui si sottolinea che «qualora entrambe le parti decidano di firmare il memorandum d’intesa, ulteriori negoziati e discussioni saranno condotti su base esclusiva». La proposta riguarda inizialmente una quota di minoranza.

«Gli ulteriori colloqui di approfondimento andranno quindi a concentrarsi principalmente sulle forme e modalità del possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di Ita nel Gruppo Lufthansa e sulle sinergie che ne deriveranno», spiega la nota del gruppo tedesco.

«Nell’eventualità di un raggiungimento di un accordo contrattuale, l’effettiva attuazione sarà soggetta all’approvazione delle autorità competenti», aggiunge la società.

Per il Gruppo Lufthansa, l’Italia «rappresenta il mercato più importante al di fuori dei mercati domestici e degli Stati Uniti», sottolinea la nota.

«La volontà di integrare ITA Airways all’interno delle compagnie del Gruppo risiede nel forte interscambio del Paese a livello globale, tramite viaggi d’affari e privati, nella sua forte economia orientata all’esportazione e nel suo essere uno dei luoghi turisticamente più attrattivi in Europa», conclude la nota.