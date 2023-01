Dosi di droga in una scuola a Cosenza, denunciati due minori

I controlli

COSENZA Dosi di hashish, bilancini di precisione e involucri di plastica tesi al confezionamento di droga. È quanto rinvenuto dai cani poliziotto all’interno degli zaini di due minori in una scuola secondaria di Cosenza. In particolare, nel corso dell’operazione condotta dagli uomini del Questura di Cosenza, con l’ausilio degli equipaggi del reparto prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e di un’unità del Reparto Cinofilo di Vibo Valentia, gli agenti hanno scoperto due bilancini di precisione, tre involucri in plastica nonché 12 confezioni contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 35 grammi, già pronte per la vendita.

Al termine dell’operazione i due minori sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente mentre un terzo è stato invece sanzionato per uso personale di sostanza stupefacente.