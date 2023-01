il nascondiglio

CAMPOBELLO DI MAZARA La Polizia ha scoperto un terzo covo in cui ha vissuto il boss Messina Denaro. Si tratta – riporta l’Ansa – di un appartamento che si trova sempre a Campobello di Mazara, il paese in cui sono stati individuati gli altri due rifugi del capomafia. Il terzo covo è stato perquisito. Secondo quanto si apprende è vuoto. L’appartamento è in vendita. Gli inquirenti stanno accertando chi sia il proprietario.