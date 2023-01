emergenza sbarchi

ROMA «Mai calcolato il chilometraggio (nella scelta dei porti di sbarco, ndr), spero non ci sia piu l’esigenza di assegnare porti lontani ma vogliamo fare in modo che si decongestioni il più possibile l’approdo nei porti di Calabria e Sicilia». Lo ha ribadito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlando delle nuove regole per le Ong a “Piazzapulita” su La7.