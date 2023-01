l’iniziativa

VIBO VALENTIA Inventano false lotterie, si fingono funzionari dello Stato, si presentano come angeli della beneficienza ma sono semplicemente dei truffatori che utilizzano metodi sempre più sofisticati per ingannare gli anziani. Il contrasto al sempre più crescente e allarmante fenomeno delle truffe è una delle priorità dei carabinieri, impegnati in un’opera di sensibilizzazione al problema insieme alle amministrazioni comunali, alle parrocchie e ai centri polifunzionali luogo di ritrovo per anziani della provincia di Vibo Valentia. Conoscere per prevenire è l’obiettivo perché educare le ignare vittime è fondamentale per smascherare gli impostori che puntano a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione. Per questo motivo l’Arma di Vibo ha organizzato seminari in tutti i comuni con lo scopo di condividere informazioni, segnalare i pericoli, dare consigli utili per evitare di finire nella rete dei truffatori. Gli incontri già avvenuti nei centri di Francica, Filadelfia, Filandari, Briatico, Pizzo, Sant’Onofrio, Vibo Marina, Mileto, Polia, San Costantino, Arena, Fabrizia, Nardodipace, Serra San Bruno, Vazzano, San Nicola da Crissa, Polia, Dinami, Tropea, Nicotera, Rombiolo, Spilinga, Limbadi e Zungri hanno fornito una prima, importante consapevolezza tra i cittadini: «Lavorando insieme ai carabinieri – è stato evidenziato nel corso degli incontri – siamo sicuri di dare supporto agli anziani e alle loro famiglie, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti di cui hanno bisogno per proteggersi».



















I Comandanti di Stazione non solo hanno incoraggiato a contattare immediatamente il 112 al minimo sospetto di una frode, ma hanno anche promosso un’attiva collaborazione con i carabinieri incentivando la condivisione di informazioni su eventuali potenziali truffe in modo che le indagini possano essere condotte il prima possibile. I seminari di contrasto alle frodi ai danni degli anziani proseguono e per ulteriori informazioni basta contattare il Comando Stazione competente per territorio.

Pastori: «I carabinieri possono essere i nipoti di ciascuno di loro»

A conclusione della campagna di sensibilizzazione sulle truffe ai danni di persone anziane, oggi è avvenuto un incontro presso il Centro di Aggregazione Sociale della città di Vibo Valentia denominato “Amicizia e Solidarietà”. È intervenuta il Tenente Veronica Pastori, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. «L’Arma dei carabinieri – ha detto – in realtà è formata da uomini, da carabinieri. E i carabinieri possono essere i nipoti di ciascuno di loro: tanti nipoti che sono disseminati sul territorio, sono raggruppati in stazioni e sono punti di riferimento; e ci si possono rivolgere senza alcun tipo di remora e senza alcun tipo di giudizio. Noi conosciamo queste dinamiche e ci prepariamo per contrastarle e quindi sappiamo che attraverso il dialogo e attraverso il contatto, noi siamo in grado di risolverle e di dare risposte concrete. Quello che vogliamo rinsaldare ogni giorno con questi incontri – ha proseguito Pastori – è proprio la possibilità di far capire che siamo dei punti di riferimento, che siamo a loro vicini e che non siamo le istituzioni intese in senso lato o, semplicemente come sovrastrutture dello Stato, ma che siamo istituzioni intese come tanti piccoli nipoti che ogni giorno lavorano sul territorio e sono vicini a loro, anche quando spesso i loro nipoti sono lontani per lavoro. Hanno comunque tante persone che sono al loro servizio, sono vicine a loro e vicino alla comunità».