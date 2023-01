Intimidazione al sindaco di Crosia, la solidarietà di Caruso: «Cosenza sarà presente e partecipe»

il messaggio

COSENZA «Sono vicino all’amico e collega Antonio Russo, sindaco di Crosia per il vile atto intimidatorio subito la scorsa notte. Un gesto ignobile e codardo che condanno con forza». E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso esprimendo solidarietà personale oltre che istituzionale al sindaco di Crosia, a cui ignoti hanno incendiato l’abitazione estiva.

«Conosco bene Antonio, verso cui nutro sentimenti di amicizia sincera e fraterna – prosegue Franz Caruso – e sono certo non si lascerà condizionare da questo vile atto, proseguendo nella sua azione amministrativa con la responsabilità, l’impegno e la passione di sempre. Vicinanza e solidarietà anche a tutta la comunità di Crosia, che è dinamica ed accogliente, e non può essere in alcun modo mortificata da queste azioni criminali. Crosia e la sua gente da oggi in poi sono chiamate a difendere con maggiore forza e determinazione la compagine sociale e la dialettica democratica nel proprio territorio. In quest’azione Cosenza sarà presente e partecipe. Sin da subito, sono disponibile ad intraprendere ogni iniziativa che in questo contesto Antonio Russo e la sua Amministrazione riterranno opportuno portare avanti a favore della legalità e contro ogni forma di sopruso e violenza».

«Sull’accaduto – conclude il primo cittadino di Cosenza – stanno indagando le forze dell’ordine che, sono certo, faranno piena luce assicurando i colpevoli alla giustizia».