Maltempo in Calabria, da lunedì graduale miglioramento

Le previsioni

CATANZARO La Calabria continua a essere interessata dalla vasta area depressionaria che ormai da giorni interessa il Mediterraneo e che provocherà ancora piogge e nevicate sui monti (localmente sulle zone collinari) nella giornata, in attesa di un miglioramento per lunedì.

Proprio per domani il meteoicalabria.it prevede al mattino ancora irregolarmente nuvoloso sui versanti Tirrenici e le zone interne centro-settentrionali con piovaschi sparsi e deboli nevicate sui relativi monti oltre i 700/900 m slm. Altrove poco o al più parzialmente nuvoloso ma senza fenomeni. Nel pomeriggio generale miglioramento su tutta la regione con le precipitazioni che cesseranno anche sulle aree Tirreniche. Temperature minime in calo, massime in lieve rialzo.

Mentre per quanto riguarda la condizione del mare, le previsioni di lunedì segnalano che sarà ancora mosso. Soprattutto molto mossi ma solo al mattino i bacini Crotonesi. La ventilazione sarà meridionale localmente moderata.